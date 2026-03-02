イスラエルでは1日、イランによる報復攻撃で9人が死亡、70人が負傷しました。イスラエルメディアによりますと、中部のベイトシェメシュで1日、イランによるミサイル攻撃があり、少なくとも9人が死亡、70人がけがをしました。また6人が行方不明だとして捜索活動が続けられています。地元住民：（着弾から）1kmくらい離れたところにいたが、すごい爆発だった。被害を受けたのは民間の住宅が立ち並ぶ地域で、市民は空襲警報を聞き、地