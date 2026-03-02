約6000トン級巡視船が洋上射撃訓練海上保安庁・第十管区海上保安本部は2026年2月25日、巡視船「しゅんこう」が洋上射撃訓練を実施したと発表し、公式Xでその様子を公開しました。【画像】スゴイ速さ！これが巨大巡視船「しゅんこう」洋上射撃の様子です第十管区は本部を鹿児島市に置き、ヘリコプター搭載型大型巡視船（PLH）が全国最多となる6隻も配備されている重要な管区です。そのPLHの1隻である「しゅんこう」は全長約14