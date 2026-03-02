マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督が、クリスタル・パレス戦の勝利を振り返り、「チームにとって大きな一歩だ」と手応えを口にした。イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第28節が1日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはホームでクリスタル・パレスと対戦した。試合は4分にマクサンス・ラクロワの得点でクリスタル・パレスが先制。しかし56分、そ