今春のキャンプにはシェイプアップした姿で登場した桐敷(C)産経新聞社決意がにじんだ頬言われるまでもなく、真価の問われるシーズンになることは自覚している。桐敷拓馬（阪神）の“顔”からはその強い覚悟が伝わってくる。それは決意や意気込みといった抽象的なものではなく、少しスリムになった頬にもにじむ。【写真】3年前の雪辱!?ダルビッシュ有が投稿した牧原大成との「サシ飯」2ショットを見るこの冬、相当に走り込ん