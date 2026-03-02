現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月16日に回答のあった神奈川県在住72歳男性のケースを紹介します。回答者プロフィール回答者本人：72歳男性同居家族構成：本人、妻（68歳）住居形態：持ち家（戸建て）居住地：神奈川県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：900万円現在の預貯金：2900万円、リスク資産：1700万