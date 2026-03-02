◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本78-72韓国(1日、沖縄サントリーアリーナ)桶谷大ヘッドコーチが就任し、新体制となった日本代表が韓国に勝利。試合後、渡邊雄太選手がコメントしました。新体制となって初の公式戦を迎えた2月26日の中国戦では逆転負けを喫した日本。今回の韓国戦では、ホーキンソン選手がチーム最多の24得点8リバウンドの活躍を見せるなど、接戦をものにし、W杯アジア1次予選3勝1敗