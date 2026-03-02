3月8日（日）中山競馬場で行われる、第63回弥生賞ディープインパクト記念（G2・3歳オープン・芝2000m）の登録馬は下記の通り。皐月賞トライアル。朝日杯FSで3着のアドマイヤクワッズ、東スポ杯Vのパントルナイーフなど12頭がエントリー。【デイリー杯2歳S】アドマイヤクワッズがレコードV…デビュー2連勝皐月賞トライアルアドマイヤクワッズ57.0アメテュストス57.0ステラスペース57.0タイダルロック57.0テルヒコウ57.0