「いつ、俺が君らに“引退します”って言った？（中略）ミュージシャンは引退なんてないんだよ!」【写真】少し痩せたようだが…復活ライブに向けて元気な姿を見せた吉田拓郎吉田拓郎が吠えた!2月2日、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組『オールナイトニッポンPremium』（ニッポン放送）で、過去に発言したとされる“引退宣言”を強く否定したのだ。「拓郎さんは1月16日に、今年4月に名古屋と大阪で7年ぶりとなるコンサ