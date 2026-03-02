◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 Window2（1日）アジア地区1次予選のWindow2が開催され、日本は1次リーグ第4戦の韓国戦に勝利し、グループ首位に立ちました。日本は韓国に54-55の1点ビハインドで第4クオーターに入ると、渡邊雄太選手の3Pシュートやホーキンソン選手のゴール下などで逆転。最後は齋藤拓実選手の3Pで突き放し、78-72で勝利を手にしました。別会場では日本と同じグループBの中国対台湾が行