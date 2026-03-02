3月7日（土）中山競馬場で行われる、第44回中山牝馬ステークス（G3・4歳上オープン・牝・ハンデ・芝1800m）の登録馬は下記の通り。毎年波乱傾向のハンデ戦。前走小倉で重賞Vまであと一歩だったボンドガールなど18頭がエントリー。【アイルランドトロフィー】ラヴァンダが混戦から抜け出す…1番人気ボンドガールの末脚は不発18頭がエントリーアンゴラブラックアンリーロードヴァルキリーバースエセルフリーダエリカエクスプレスク