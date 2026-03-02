◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終日（3月1日、沖縄・那覇）約1か月の春季キャンプを終えた巨人。最終日は午後前にグラウンドで手締めの挨拶が行われました。挨拶を行ったのは新キャプテンとなった岸田行倫選手。まずキャンプ関係者全員とファンに感謝の気持ちを述べると、「このキャンプでの練習の成果を、残りのオープン戦、そしてシーズンで発揮できるよう、これからも頑張っていきます。僕自身、責任感を持ち、チームの先頭に