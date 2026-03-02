【ニューヨーク共同】米南部テキサス州で1日、銃撃事件があり、2人が死亡、14人が負傷した。容疑者の男は警察官に射殺された。FOXニュースは男が「アラー（イスラム教の神）」と書かれた服やイラン国旗が描かれた肌着を身に着けていたと伝えた。連邦捜査局（FBI）は米国とイスラエルのイラン攻撃に関係するテロの可能性があるとして捜査を始めた。FOXニュースなどによると、事件は1日未明にテキサス州オースティンの飲食店周辺