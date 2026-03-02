現地3月1日、シャティン競馬場で行われたG1・香港ゴールドカップ（芝2000m）は、J.マクドナルド騎乗のロマンティックウォリアーが圧巻の走りで勝利。直線で楽に抜け出すと後続を4馬身突き放し、2024年に続く同レース2勝目をマークした。道中は逃げるビューティージョイを見る形の3番手で折り合い、直線入口で外へ持ち出されると瞬時に加速。力の違いを見せつける内容でトリプルクラウンシリーズ第2戦を制した。【レース動画】