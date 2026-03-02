3月1日、桜花賞トライアルのチューリップ賞に、佐賀競馬所属のサキドリトッケンが飛田愛斗騎手とのコンビで参戦した。直線では後方から見どころのある末脚を繰り出し、勝ち馬から0.6秒差の11着。着順ほど大きく負けておらず、存在感のある走りで見せ場を作った。騎乗した飛田愛斗騎手はレースを振り返り、「完璧なスタートではなかったのですが、道中3コーナーくらいで馬群に追いついて、ペースが上がってからも先頭集団につい