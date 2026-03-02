3月3日をもって引退する国枝栄調教師（美浦）、小西一男調教師（美浦）、根本康広調教師（美浦）、西園正都調教師（栗東）が、中山競馬場で最後の出走を終え、長年にわたる調教師生活に幕を下ろした。国枝調教師は中山9Rのバードウォッチャー（三浦皇成騎手、6着）がラストラン。「長いようであっという間ということで、この日で最後かと思うとちょっとグッときますね。日本の競馬は世界一になりますので、皆様も存分に楽しん