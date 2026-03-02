巨人・阿部監督は２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ「新しいチームを作る」と変化を掲げている。今キャンプで見えた走、攻、守の変化に迫る。＊＊＊＊最後まで抜かりなかった。例年はフリー打撃など軽めのメニューで終えるキャンプ最終日も、約３０分のシートノックを敢行。今キャンプはサインプレーを増やし、一、三塁を想定した守備練習など細部にこだわったメニューを徹底。他コーチと意見交換しながら練習内