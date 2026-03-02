◆米大リーグオープン戦カブス―ホワイトソックス（１日・米アリゾナ州メサ＝スローンパーク）カブスの今永昇太投手（３２）が１日（日本時間２日）、本拠のホワイトソックスとのオープン戦で２度目の先発登板し、２回２／３を３本塁打含む４安打３失点。三振は１で４７球を投げて降板した。１回１アウトから２番のケーロに２球目の９４マイル（約１５１キロ）の高めの直球を左中間スタンドにたたき込まれ、オープン戦３イ