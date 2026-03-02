◆イングランド・プレミアリーグ第２８節ブライトン２−１ノッティンガム・フォレスト（１日、英ブライトン・ファルマー・スタジアム）日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が所属するブライトンはホームで１７位ノッティンガム・フォレストと対戦。三笘は定位置の左サイドで先発し、決勝点となった前半１５分の２点目の起点となり、１月３日に行われたバーンリー戦以来となるブライトンのホームでのリーグ戦勝利に貢献した。前半６