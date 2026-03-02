突然ですが、「OA」の正式名称知っていますか？放送業界の用語です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「On Air（オンエアー）」でした！OAとは「On Air（オンエアー）」の略で、テレビやラジオなどで番組や音楽が実際に放送されることを意味する言葉です。英語の“on air”は直訳すると「電波に乗っている状態」という意味で、番組が放送中であることを示します。放送業界ではこれをアルファベットで「OA」と表記し、「