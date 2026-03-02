アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃をめぐり、中国の王毅外相とロシアのラブロフ外相が電話会談し、軍事行動の即時停止を呼びかけることで一致しました。中国外務省によりますと、会談で王毅外相は「主権国家の指導者を公然と殺害し、政権交代を扇動することは受け入れられない」と、アメリカとイスラエルを非難しました。そのうえで、「戦闘はペルシャ湾全体に拡大しており、中東情勢は危険の淵に追いやられている」と