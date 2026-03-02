女性デュオ「ピンク・レディー」の未唯ｍｉｅ（６７）が１日、都内で「未唯ｍｉｅの日ＬＩＶＥ」を開催した。この日は語呂合わせから「み（３）い（１）の日」と日本記念日協会に認定され、今年で２０年目。以降、毎年ライブを行うのが恒例で、最新曲「ＮｅｖｅｒＤｉｄＩＳｔｏｐＬｏｖｉｎｇＹｏｕ」など９曲を熱唱した。「表現者として何かをお伝えしたいなと６０（歳）を過ぎたころから、余計に思いが強くなっ