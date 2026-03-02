アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で、イスラエルのネタニヤフ首相は1日、攻撃を今後数日間でさらに強化すると明らかにしました。イスラエル・ネタニヤフ首相：我々の部隊はテヘラン中心部への攻撃を激化させており、今後数日間でさらにエスカレートさせる予定だ。イスラエル軍は1日、イランの首都テヘランにあるイラン革命防衛隊の本部や指揮センターなど数十カ所を空爆しました。ネタニヤフ首相はイランへの攻撃を今後数