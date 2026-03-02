梅の産地として知られる大分県日田市大山町で、梅の花が見頃を迎えた。町内では15日まで「おおやま梅まつり」が開催中で、訪れた人たちは甘い香りが漂う木の下をゆっくりと散策していた。まつり会場の一つ、おおくぼ台梅園では約8ヘクタールに植えられた約6千本の梅の花が満開。白や淡いピンクの花が山肌を彩っている。快晴に恵まれた1日、園では豊作祈願祭や地元小中学生らによる歌やダンス、演奏などの披露があった。（菊