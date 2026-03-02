ひな人形に願いを託し、川に流す「豆田流しびな」が2月28日、大分県日田市豆田地区の桂林荘公園であった。同地区で開催中の「天領日田おひなまつり」に合わせたイベントで、親子連れなどが同公園のそばを流れる城内川に紙製の人形を浮かべた。流しびなは、人形（ひとがた）に自身の厄やけがれを移し、川や海に流して無病息災を祈る行事。平安時代に始まり、ひな祭りの原型となったと伝わる。訪れた親子連れやカップルは「元