歴史あるひな人形をはじめ、色とりどりの人形で里山を盛り上げようと、大分県日田市小野地区のギャラリー兼雑貨店「群青堂」と「おかあさんのパン」が「里山のおひな祭り」と題した人形展を開いている。筑後川流域に伝わる「おきあげひな」や江戸時代のひな人形、五月人形、古布など計約千点を並べている。5月17日まで。群青堂は1867年に建てられた杉皮ぶきの古民家。買い取って3年前に店を開いた秋本和彦さん（79）が、敷地内