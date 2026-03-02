「あれ、何？」。長崎県諫早市の上空を1日朝、バルーン1機が飛び、住民たちはスマートフォンを片手に空を見上げた。飛んだのは、佐賀市の亀山泰人さん（63）が操縦する「秋櫻（コスモス）2」号。諫早市高来町の深海干陸地近くを午前7時50分に離陸し、約1時間後、同市高天町の農道付近に着陸した。31日までの期間、市内の本明川河口付近を飛行する予定という。亀山さんは「諫早でのフライトは初めて。雲仙・普賢岳が見えた。