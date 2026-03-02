さが県産品流通デザイン公社（佐賀市）は6日午後1時半から、地方事業者のコンサルティング事例から企業の経営力強化について考える講演会を、同市のホテルマリターレ創世で開催する。県内の経営者などが対象。生活雑貨販売「中川政七商店」の中川淳元会長が登壇する。中川氏は2008年に同社13代社長、18年には会長に就任。商品の企画から製造、販売まで自社で行うSPA（製造小売り）を工芸業界で初めて確立した。今回は「経営は