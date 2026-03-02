佐賀県は2月27日、同1日現在の推計人口が78万人を下回り、77万9609人となったと発表した。現行の調査要領が始まった1989年以降で最少となった。推計人口は2020年国勢調査確報値などを基に、県が毎月算出。社会動態は転出が転入を5人上回り、死亡数が出生数を上回る自然減も699人となり、1月1日現在の78万313人から704人減った。また、2月26日に厚生労働省が発表した25年の人口動態統計の速報値では、県内の出生数は前年の速