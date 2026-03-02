米国とイスラエルは直ちに軍事攻撃を停止すべきだ。意に沿わぬ国を武力でねじ伏せる蛮行は断じて許されない。両国はイラン各地に大規模な攻撃を仕掛けた。要人と軍事施設が標的となり、最高指導者ハメネイ師が死亡した。それだけではない。子どもや学生を含む多数の市民も命を落とした。イランへの攻撃は昨年6月以来で、数日は続くと報じられている。イランは報復し、中東各地の米軍駐留基地とイスラエルを攻撃した。米国