前回の本欄で、私は突然解散された衆院選に触れた。多党化が民意だとすれば、もはや「1強政治」は望むべくもない、と書いた。ところが結果は自民党が単独で議席の3分の2を超す歴史的大勝。先見のなさを恥じるばかりである。約1年4カ月で3回目の国政選挙、しかも2026年度予算の成立前…。「大義」が見えないとして、新聞各紙はほぼ一斉に解散を断行した高市早苗首相を批判したが、民意は「続投」を強く後押しした形だ。そも