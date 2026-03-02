ソフトバンクのドラフト2位、稲川（九州共立大）がオープン戦に初登板し、自己最速を1キロ更新する153キロをマークした。九回に5番手で登板すると、まずは西武の茶野を三邪飛。続く金子は真っすぐで空振り三振、最後は村田をスライダーで空振り三振に仕留めた。「強みである真っすぐがどれだけ通用するかを知りたかった。やってきたことは間違いではなかった」と充実の表情。倉野投手チーフコーチは「物おじしないのが魅力」と評