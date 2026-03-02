ハイレベルな外野の定位置争いに割って入る覚悟を、ソフトバンクの笹川と秋広が特大弾で示した。まずは笹川だ。6点を追う二回。西武先発の佐藤爽の投じたカーブをフルスイング。右中間スタンド中段に飛び込むオープン戦1号ソロとした。「センター前に謙虚にという意識でいいイメージでいけた」。七回には先頭打者として右前打をマークしてみせた。秋広も負けていない。三回1死。高橋礼の直球を左翼フェンス直撃の二塁打とす