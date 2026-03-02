福岡県飯塚市は、ひきこもりや貧困といった複合的な課題などを抱える世帯を支援する「ふくしまるごと相談会」を7日、ゆめタウン飯塚2階ゆめホール（同市菰田西）で開く。「子育て中で、生活も困窮している」「ひきこもりの家族がいて、高齢の親の介護もしないといけない」といった複雑な悩みのある世帯に対し、市は障がい福祉や介護などの分野を越えて支援しており、相談会はこの一環。昨年11月に続き、2回目の開催となる。