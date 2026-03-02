昨年の東京世界選手権の男子代表だった近藤（長崎県島原市出身）は、負傷の影響で本来の力強い走りとはいかなかった。1月末に左膝を痛め1週間ほど走り込みができず、終盤の35キロ以降に失速。それでも3度目のフルマラソンは17位で日本勢4位としてMGC出場権は確保した。「もっと高速レースに挑める状態をつくって、経験値を高める」と前を見据えた。