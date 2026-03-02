体重無差別で争う柔道の男子第68回、女子第36回九州選手権は1日、福岡市の福岡武道館で行われ、男子は羽田野竜輝（旭化成）が、女子は丸山みかの（JR九州）が優勝した。男子上位6人が4月26日の全日本選手権（日本武道館）、女子上位2人が同19日の全日本女子選手権（横浜武道館）に出場する。不戦勝ちの2試合を除く全3試合で判定勝ちした羽田野は「粘り強く闘えた」と振り返った。初出場となる全日本選手権へ向けて「技でのポイ