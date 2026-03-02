昨年末に東京・代々木第二体育館で行われたキックボクシング「ノックアウト・ブラック」の女子アトム級で、31歳の山田真子（GROOVY）＝福岡県糸島市出身＝が王者のKiho（ノックアウトジム調布）を倒して新王座に就いた。ボクシング世界女王の座を返上してから11年でのタイトル。「周囲の応援やチームの支えで勝つことができた」とほほ笑んだ。Kihoには昨年9月の対戦で延長の末に判定負け。しかし主催者側が異議を唱えて再試合