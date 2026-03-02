2月28日「日高自動車道」の日高厚賀から新冠までの区間が新たに開通しました。開通したのは「日高自動車道」の日高厚賀インターチェンジから新冠インターチェンジを結ぶおよそ9キロの区間です。日高と道央とのアクセス性を高める目的で建設されました。今回の開通で苫小牧市と新ひだか町間の所要時間は夏季で7分短縮され、1時間19分となるということです