2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれるサッカー明治安田J1百年構想リーグ。このリーグ戦は従来の引き分けはなく、90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。2月27日（金）〜3月1日（日）は各地で第4節の10試合が行われました。EASTは、昨季J1王者・鹿島アントラーズが0−2から浦和レッズに3得点を奪い敵地で大逆転勝利。開幕戦