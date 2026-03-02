【モデルプレス＝2026/03/02】アイドルデュオ・ROIROM（ロイロム／本多大夢、浜川路己）が女優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「ヤンドク！」（毎週月曜21時〜）第9話に出演決定。本多は循環器内科・研修医、浜川は救命救急・看護師として、2人揃ってドラマ初出演を果たす。【写真】「タイプロ」出身イケメン、ドラマ初出演での白衣姿◆ROIROM、月9「ヤンドク！」でドラマ初出演本多演じる橘海翔（たちばな・かいと