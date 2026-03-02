Netflixのスペシャルムービー2026年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）において、大会応援ソングとしてB’zのボーカリスト・稲葉浩志による「タッチ」が選ばれたことが話題になっている。あだち充原作のアニメ「タッチ」の主題歌として大ヒットしたこの曲が、稲葉の声によって新たな命を吹き込まれることになった。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【激レア写真】24年前、自転車に乗り愛犬を散歩させる「B'z」稲