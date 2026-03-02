巨人・阿部監督は２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ「新しいチームを作る」と変化を掲げている。今キャンプで見えた走、攻、守の変化に迫る。＊＊＊＊攻撃面では細かい作戦の精度アップに力を入れた。昨年のバント成功率がリーグワースト７割２分５厘だった反省から、橋上オフェンスチーフコーチを中心にバント練習でより実戦を想定して行うよう徹底。マシンの球は丁寧に確実にコースに転がし、フリー打撃の途中