侍ジャパンの前監督で日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサーの栗山英樹氏が１日放送のテレビ朝日系ニュースエンターテインメント番組「有働Ｔｉｍｅｓ（タイムズ）」（日曜・午後８時５６分）に出演。生みの親と言われるドジャース・大谷翔平の“二刀流”について、本音を明かす一幕があった。この日、キャスターを務める有働由美子アナウンサーに「大谷翔平選手の二刀流でも正しかったんですかね？」と問いかけた栗山氏。