【週刊ヤングマガジン 2026年14号】 3月2日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年14号」を本日3月2日に発売する。価格は510円。 単行本第7巻が3月6日に発売される「アマチュアビジランテ」が巻頭カラーに登場。「ヤンマガWeb」では2巻分と“vs.甘粕編”冒頭3話の期間限定無料公開も実施されている。 また巻中カラ