フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』に、ROIROMの本多大夢と浜川路己が出演することが決定した。 参考：INI 許豊凡が『ヤンドク！』ファン感謝祭にサプライズ登場橋本環奈「とにかくかわいい」 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。 本多と