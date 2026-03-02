「もっと結果を出そう」「数字を上げよう」そう熱意を伝えても、部下の動きが鈍いと感じたことはないだろうか。じつは、組織を動かすリーダーほど「何をするか」より先に「なぜそれをするのか」を語るという。過去の偉人たちの事例を交えてその理由を解説する。※本稿は、早稲田大学名誉教授の内田和成『客観より主観 “仕事に差がつく”シンプルな思考法』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです。昨今のマネジメントの役割