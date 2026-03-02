エールディヴィジ 25/26の第25節 エクセルシオールとイーグルスの試合が、3月2日04:00にファンドンヘ&デロー・スタディオンにて行われた。 エクセルシオールはギャン・デレフト（FW）、ノア・ナウヨクス（MF）、デレンシリ・サンチェス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するイーグルスはリコネル・マーガレット（MF）、ビクトル・エドバルセン