時代劇の灯を絶やすことなく、約10年にわたり続いている人気シリーズ「三屋清左衛門残日録」。藤沢周平の傑作小説を原作に、北大路欣也演じる隠居した前藩主用人・三屋清左衛門（みつやせいざえもん）が、かつての同僚や知人が巻き込まれた事件の解決に奔走する物語だ。北大路は、撮影現場で若手俳優たちと対峙した時、どう向き合うのか。かつて昭和の巨星たちから彼自身が受け取ってきた「薫陶」とは――。（俳優北大路欣也、取