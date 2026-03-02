［J１百年構想リーグEAST第４節］川崎 ２（４PK２）２ 水戸／３月１日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu川崎がホームに昇格組の水戸を迎えた一戦は、45分と、45＋４分に水戸が連続得点で試合を優位に進めた。しかし、川崎も選手交代を活かして流れを変えると、84分にエリソンのPKで１点を返し、後半アディショナルタイムにはキャプテンの脇坂泰斗が劇的な同点弾を挙げ、PK戦の末に川崎が勝利を掴んだ。その決着の瞬間、