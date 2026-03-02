◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)箱根駅伝を沸かせた“山の名探偵”こと工藤慎作選手(早稲田大学3年生)が、東京マラソンに出場。自身初マラソンで、2時間7分34秒の力走を披露しました。序盤は早稲田大学の先輩・大迫傑選手や鈴木健吾選手らとともに日本人トップ争いを繰り広げますが、36キロ付近で離され、結果は全体20位。それでも日本人5番手で2028年のロサンゼルスオリンピック選考会であるMGC(マ