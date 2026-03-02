◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終日（3月1日、沖縄・那覇）2月1日から始まった巨人の春季キャンプが最終日を迎えました。1軍キャンプのメンバー42人はケガなく日程を終えました。阿部慎之助監督は「大きなケガ人もなく、素晴らしい天候とたくさんのファンに見届けられて、素晴らしい土台作りがチームとしてできたキャンプだったと思います」と振り返ると、「東京ドームに戻るころには開幕を見据えてやりたいと思っています。少な